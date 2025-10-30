Presentato da Fondazione Banco Energia e Università Luiss primo volume sulla povertà energetica

Fondazione Banco Energia e Luiss presentano primo volume povertà energetica
Il fenomeno interessa in modo più marcato i piccoli centri e le aree suburbane rispetto alle grandi città, evidenziando un divario territoriale sempre più profondo
Il presidente Banco dell’energia e A2A, intervenuto alla presentazione del volume "Povertà energetica e accesso equo all'energia: una riflessione sulla società contemporanea" presso l’Università Luiss
Così Matteo Caroli, professore di gestione sostenibile delle imprese dell’università Luiss, intervenuto alla presentazione del primo volume sulla povertà energetica, realizzato dalla Fondazione Banco dell’energia in collaborazione con l’Università Luiss
"Focus su aree metropolitane e case popolari per ridurre bollette e disuguaglianze"