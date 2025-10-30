Atassia di Friedreich, Biogen promuove la campagna ChallengeYourBalance

Atassia di Friedreich: una linea gialla per la campagna ChallengeYourBalance
Lanciata al Congresso Sin, si sviluppata su TikTok per sensibilizzare i giovani sui segnali precoci della patologia
'Abbiamo utilizzato TikTok perché la patologia fa spesso il suo esordio in fase adolescenziale'
'Nei bambini la perdita di equilibrio e la difficoltà nei movimenti segnali da non sottovalutare'