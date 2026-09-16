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Milano, a San Babila nuovo Centro Diagnostico Italiano di Bracco

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salute

Salute: Diana Bracco, 'Cdi Bionics San Babila eccellenza tecnologica'

"In questo centro sono presenti macchinari all'avanguardia espressione della nostra eccellenza. Un'eccellenza rimarcata anche dalle nostre persone: i risultati raggiunti nel Cdi sono frutto del lavoro di una squadra che appartiene a un grande circuito in seno al Gruppo Bracco". Sono le parole di Dian...

salute

Scavuzzo (Comune di Milano), 'Cdi Bionics San Babila investe in salute''

"Questo centro è un investimento in salute, cosa di cui oggi c'è molto bisogno. Siamo in un quartiere con moltissimi uffici e quindi con tante persone che lavorano: il fatto di poter essere vicini e non dover andare a cercare dei luoghi per promuovere la salute e preoccuparsi di essa credo sia di par...

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Buscemi (Comune di Milano), 'Bionics San Babila investe in salute''

Cdi Bionics San Babila "fornisce al territorio un'ulteriore risposta e un presidio di altissima tecnologia con un'eccellenza medico-scientifica rilevante. La città deve essere orgogliosa di poter contare su realtà così importanti". Sono le parole di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di...

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