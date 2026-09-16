Milano, a San Babila nuovo Centro Diagnostico Italiano di Bracco

Il nuovo poliambulatorio in Piazzetta Umberto Giordano apre le porte al pubblico dal 15 al 19 settembre
"In questo centro sono presenti macchinari all'avanguardia espressione della nostra eccellenza. Un'eccellenza rimarcata anche dalle nostre persone: i risultati raggiunti nel Cdi sono frutto del lavoro di una squadra che appartiene a un grande circuito in seno al Gruppo Bracco". Sono le parole di Dian...
"Nel nuovo centro" Cdi Bionics San Babila "sono state installate apparecchiature top di gamma. La risonanza è da 1,5 Tesla, dotata di bobine particolarmente performanti e di un'intelligenza artificiale che consente di ottimizzare le sequenze e ridurre i tempi di esecuzione, garantendo una qualità di ...
"In questo nostro 36° centro del network" Cdi - Centro diagnostico italiano "la tecnologia di ultima generazione è messa nelle mani di medici esperti e personale qualificato: un sistema collaudato dal Cdi, che da cinquant'anni offre servizi di prevenzione, diagnosi e cura alla città. Venendo qui a Sa...
"Questo centro è un investimento in salute, cosa di cui oggi c'è molto bisogno. Siamo in un quartiere con moltissimi uffici e quindi con tante persone che lavorano: il fatto di poter essere vicini e non dover andare a cercare dei luoghi per promuovere la salute e preoccuparsi di essa credo sia di par...
Cdi Bionics San Babila "fornisce al territorio un'ulteriore risposta e un presidio di altissima tecnologia con un'eccellenza medico-scientifica rilevante. La città deve essere orgogliosa di poter contare su realtà così importanti". Sono le parole di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di...