Malattie rare, da Novartis prima terapia per la C3G ammessa alla rimborsabilità

Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3
Novartis, 'riconosciuto a iptacopan lo status di innovatività, risponde bisogno terapeutico insoddisfatto e agisce su causa della malattia'
Novartis, 'riconosciuto a iptacopan lo status di innovatività, risponde bisogno terapeutico insoddisfatto e agisce su causa della malattia'
In occasione del rimborso della prima terapia mirata, ‘test banalissimo che può avviare iter diagnostico e terapia specifica, oggi disponibile’