Presentata collezione #CallipoMuchLove 'Ricordi d’estate'

“È una grande emozione aver sfruttato tutto il mio mondo visivo per questa collezione così importante e così grande. La cosa mi riempie d'orgoglio perché sono rappresentazioni del mio vissuto, ho scavato nei miei ricordi d’infanzia per creare questi robot”. Lo ha detto Massimo Sirelli, l'artista che ha curato la parte visiva delle decorazioni delle confezioni regalo per il progetto di Callipo, ‘#CallipoMuchLove: Ricordi d’Estate, per le idee regalo di Natale’ lanciato mercoledì 15 novembre nello ...