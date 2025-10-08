Innovazione, a Palermo la 'Camera del futuro'

Imprese, a Palermo 'Camera del futuro', innovazione e digitalizzazione per Cciaa
Albanese, 'Sosteniamo Pmi in transizione digitale'
Albanese, 'Sosteniamo Pmi in transizione digitale'
È quanto emerge da uno studio di Unioncamere-InfoCamere sulla base dei dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio.
"Le imprese chiedono riduzione dei tempi e qualità dei servizi"
“Un progetto importantissimo, che ha una valenza particolare e che mira a evitare alle aziende l'interlocuzione diretta con i nostri uffici"
"Tutto questo si trova nel nuovo sito della Cciaa, progettato sulla base delle esigenze dell'utenza"
Il direttore generale di InfoCamere intervenendo alla presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale della Cciaa di Palermo ed Enna.
"In Sicilia abbiamo il problema di capire cosa significa transazione digitale"