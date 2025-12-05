Tumori, Vitali (Daiichi Sankyo): "Scenario cura sta cambiando profondamente"
'Il nostro approccio in oncologia si basa su 3 priorità strategiche, innovazione, centralità del paziente e partnership'
'Chiediamo che le Breast Unit abbiano percorsi dedicati e tempi di attesa ridotti, oltre all'accesso a farmaci innovativi e un’organizzazione interna realmente centrata sulla paziente'
'Identificare anche le caratteristiche cliniche che permettano di riconoscere quei casi potenzialmente 'curabili' anche in fase avanzata'