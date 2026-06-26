'Oltre 4,5 mln di italiani rinunciano a visite ed esami', focus a Cantiere Salute
Esperti al MiCo di Milano, 'innovazione tecnologica e presa in carico territoriale gli strumenti per un sistema più accessibile'
Sanità, Fondazione The Bridge e InRete lanciano il Cantiere Salute
Esperti al MiCo di Milano, 'innovazione tecnologica e presa in carico territoriale gli strumenti per un sistema più accessibile'
"Credo che quella vissuta oggi a Cantiere Salute sia veramente un'esperienza importante che aiuta a mettere a frutto e in relazione tutta una serie di attori che condividono le loro buone pratiche. Questo è stato anche lo spirito attraverso il quale Agenas ha contribuito a costruire il Dm 77/2022", i...
"Collegare ospedali e territorio rimane una priorità fondamentale soprattutto a Milano e nelle grandi città, che hanno necessità di trovare l'interscambio tra ospedali di eccellenza e la presa in carico e la gestione ordinaria e della cronicità sul territorio". Sono le parole di Emanuele Monti, presi...
"La governance attuale dei farmaci biosimilari ha consentito un grande successo al sistema Italia, dove si raggiunge una penetrazione che eccede il 72%, quando il valore medio europeo, che si assesta al 37%. Tuttavia, l'erosione aggressiva dei prezzi sfida la sostenibilità e la possibilità dell'indus...