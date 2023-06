"Non c'è nessun allarme nelle acque milanesi, anzi si rischia di mettere in crisi quello che abbiamo sempre detto, cioè che l'acqua del rubinetto si può bere". A dirlo è Yuri Santagostino, presidente del Gruppo Cap, intervenuto oggi a margine della presentazione del bilancio 2022 a Milano in merito alla ricerca di Greenpeace che ha evidenziato la presenza di Pfas nelle acque in Lombardia.