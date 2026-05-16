A Capri la prima edizione dei 'Capri Talks'

Capri Talks: energia è tra temi più rilevanti in dibattito digitale
Presentato report Human su orientamento degli italiani sui social in occasione del format di confronto ideato da Spin Factor
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"Il sistema gas italiano sta dando grande prova di resilienza in questa fase di crisi energetica dovuta allo Stretto di Hormuz, non c'è shortage di materia prima e questa è la cosa principale a cui deve rispondere un sistema come quello gas e questo è la riprova che il nostro sistema è un punto di ec...