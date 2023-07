Enogastronomia, Carrefour inaugura primo flagship ‘Terre D’Italia’

Ha preso parola anche Bruno Moro, direttore Merci di Carrefour Italia, a margine dell’evento inaugurativo del flagship ‘Terre d’Italia’ che giovedì 15 giugno ha aperto le porte ai milanesi offrendosi come punto di riferimento per l’aperitivo di qualità. Moro sottolinea come nell’innovativo store, in cui l’esperienza di vendita è affiancata al consumo in loco dei prodotti ‘Terre d’Italia’, offre prodotti premium a prezzi accessibili.