La casa per gli italiani, un luogo per condividere

"I dati su quello che gli italiani vogliono, o no, per la propria casa sono interessanti. Molti desiderano un’abitazione più tecnologica e per questo prevedono di acquistare più dispositivi digitali. Ma non solo, molti rinunciano alla vasca da bagno per risparmiare spazio ed acqua; altri alla libreria perché utilizzano supporti digitali; alcuni, addirittura, al garage o alla cucina perché ordinano le macchine o il cibo tramite app". Ad affermarlo è l’architetto, Diego Thomas, a margine della pres...