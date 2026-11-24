In Italia 15 mln di adulti con miopia, al Gemelli Roma nasce il Centro europeo
Dal 1 dicembre i primi ambulatori - Prevenzione, ricerca e nuove tecnologie per proteggere la vista fin dall’infanzia
Presentato al Policlinico Gemelli il nuovo Centro europeo di miopia
Dal 1 dicembre i primi ambulatori - Prevenzione, ricerca e nuove tecnologie per proteggere la vista fin dall’infanzia
"Entro due anni la sede definitiva"
Il Dg annuncia il progetto da 20 ambulatori, 4 sale operatorie e 10 laboratori di ricerca, 'i lavori inizieranno nel 2027'
"Malattia può comportare distacco della retina, cataratta precoce, glaucoma e maculopatia miopica"