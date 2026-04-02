'Il futuro è adesso', i risultati degli investimenti del Pnrr del Centro nazionale Rna

Centro nazionale Rna, scommessa vinta con 320 milioni di investimenti del Pnrr
Oggi l'evento conclusivo dell'iniziativa che ha portato a più di mille pubblicazioni e a oltre 30 brevetti
Oggi l'evento conclusivo dell'iniziativa che ha portato a più di mille pubblicazioni e a oltre 30 brevetti
Le attività continueranno anche dopo il 2026
"Con Car-T risposte terapeutiche su malattie oncologiche e autoimmuni"
"Terapie avanzate una svolta, impegno per garantire accesso clinico"
"Siamo riusciti ad attivare le terapie Car-T, cellule del sistema immunitario modificate per essere reindirizzate su un bersaglio specifico, nell'ambito dei tumori solidi, delle neoplasie del sistema nervoso centrale, di leucemie acute, per le quali non vi erano prodotti commercialmente disponibili, ...