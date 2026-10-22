Ceo Meeting autunnale del Consorzio Elis 2026

Consorzio Elis, Teodoro Lio (Ad Accenture Italia) nuovo presidente di turno
Al Ceo Meeting presentati anche i risultati della ricerca con Bocconi sui lavoratori over 50
Al Ceo Meeting presentati anche i risultati della ricerca con Bocconi sui lavoratori over 50
"Il ceo di Accenture Italia assume la presidenza Elis: al centro giovani, formazione e nuove competenze"
"Il problema non è scegliere tra giovani e senior ma farli lavorare insieme" . Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento durante il convegno dei ceo di Elis. "Il governo è e resterà attento alle proposte" del consorzio.