Chiesi, evento finale del progetto "Ciak si crea - Trame di periferia"

Farmaceutica, Innocenti (Chiesi): "Aria pulita e prevenzione, dai giovani passa il futuro"
'Sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientali significa prevenire le malattie respiratorie e costruire un mondo migliore'
'Sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientali significa prevenire le malattie respiratorie e costruire un mondo migliore'
'Lavorando insieme e in modo non convenzionale si impara meglio'
'Fondamentale insegnare a nuove generazioni la cura del territorio fin da subito'
'Cinema strumento potentissimo, rende i giovani protagonisti'