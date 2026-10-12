Mattarella: "Funzionari pubblici a servizio esclusivo della Nazione"
"Mai disperdere unità Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni"
"Mai disperdere unità Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni"
Il presidente Cida, in occasione della celebrazione degli ottant'anni della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.
'Fisco, ceto medio e merito: otto giovani su dieci vogliono fare carriera, ma nove su dieci non credono nel merito. Forza nazione dipende da 3 capitali, economico umano e fiducario'