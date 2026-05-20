Lavoro, Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori firmano contratto per 17 categorie

Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori, ccnl manifatturiero
Nuovo contratto per 17 comparti produttivi
Nuovo contratto per 17 comparti produttivi
Proposta avanzata dal segretario generale della Confsal a margine della firma del contratto con Cifa Italia
“Un contratto intersettoriale del manifatturiero che abbraccia circa 17 comparti produttivi, uno strumento che semplifica la vita al professionista e che risulta facile da consultare per lavoratori e datori di lavoro”.
"Il contratto multimanifatturiero rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta a margine della firma dell’accordo tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma. Il contra...
"Contratto rappresenta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della contrattazione collettiva nei settori produttivi coinvolti". Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta a margine della firma dell'accordo tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma.
"Contratto del manifatturiero che abbraccia 17 comparti produttivi, uno strumento che semplifica la vita al professionista e che risulta facile da consultare per lavoratori e datori di lavoro". Così Andrea Cafà a margine della firma del contratto tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma
"Contratto collettivo sottoscritto tra Cifa Italia e Confsal si colloca pienamente all'interno dei parametri della contrattazione "leader" e garantisce un livello di tutela tale da mettere le imprese al riparo da possibili contestazioni, anche in materia di appalti". È quanto ha affermato il professo...