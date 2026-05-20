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Lavoro, Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori firmano contratto per 17 categorie

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Cifa-Confsal, Pizzuti:
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Cifa-Confsal, Pizzuti: "Contratto garantisce salario giusto"

"Contratto collettivo sottoscritto tra Cifa Italia e Confsal si colloca pienamente all'interno dei parametri della contrattazione "leader" e garantisce un livello di tutela tale da mettere le imprese al riparo da possibili contestazioni, anche in materia di appalti". È quanto ha affermato il professo...



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