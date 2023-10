A Reggio Emilia il primo summit della ristorazione collettiva

"Ci sono molti limiti, anche io li ho elencati, le percentuali applicate per tutti i settori pesano in modo diverso a seconda dell'utile, gli indici Istat che riguardano la generalità delle categorie merceologiche non tengono conto dell'elasticità di alcuni settori. Però esistono i pilastri della qualità inserita nell'articolo che riguarda specificatamente la ristorazione collettiva e dell'equilibrio contrattuale, in alto e in basso, che sono le basi su cui costruire un rapporto come quello che g...