Presentato a Roma il documentario 'Con il tuo amore' di Guido Talarico affronta in modo intimo e universale il tumore e le relazioni umane. Al centro della narrazione, la testimonianza di Aurora De Fazio, sopravvissuta alla malattia e il ritratto umano e professionale del professor Giovanni Scambia, ...
Presentato a Roma il documentario 'Con il tuo amore' di Guido Talarico che affronta in modo intimo e universale il tumore e le relazioni umane. Al centro della narrazione la testimonianza di Aurora De Fazio, sopravvissuta alla malattia e il ritratto umano e professionale del professor Giovanni Scambi...
Aurora De Fazio, protagonista del documentario "Con il tuo amore" e madre dell'autore Guido Talarico, guarita da un tumore al seno, ricorda la professionalità e l'umanità del professor Giovanni Scambia (Direttore Scientifico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma), scomparso prematuramente, e l'att...