Crosetto: "Fondali marini e spazio orbitale nuovi snodi essenziali per sicurezza"
Difesa, a Roma la 2^ conferenza Space&Underwater
L’evoluzione tecnologica ha reso vulnerabili infrastrutture un tempo considerate protette.
“Nell’attuale contesto geopolitico, dove le minacce ibride sono una realtà, le infrastrutture critiche sono sempre più nel mirino".
“Lo spettro elettromagnetico è il retro della medaglia della cybersicurezza: non esiste l’una senza il controllo dell’altro”.