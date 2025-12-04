Crosetto: "Fondali marini e spazio orbitale nuovi snodi essenziali per sicurezza"
Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato un messaggio sottolineando la centralità strategica dei nuovi domini spaziale e subacqueo
Difesa, a Roma la 2^ conferenza Space&Underwater
L’evoluzione tecnologica ha reso vulnerabili infrastrutture un tempo considerate protette.
“Nell’attuale contesto geopolitico, dove le minacce ibride sono una realtà, le infrastrutture critiche sono sempre più nel mirino".
"Oggi abbiamo enfatizzato il programma European Resilience for Space, un nuovo programma dell’Agenzia Spaziale Europea che integra osservazione della Terra, connettività sicura e servizi di posizionamento, navigazione e timing”.
"Sopra le nostre teste orbitano oggi circa 11.000 satelliti, e altri 50.000 si aggiungeranno nei prossimi dieci anni: lo spazio è già un dominio conteso".
“Lo spazio, dalla difesa al digital divide, costituisce oggi un layer comune per tutti i settori”.
“Lo spettro elettromagnetico è il retro della medaglia della cybersicurezza: non esiste l’una senza il controllo dell’altro”.
“C’è una forte esigenza da parte di chi detiene e gestisce infrastrutture underwater e abbiamo visto una sensibilità crescente anche dal punto di vista militare”.
“Satelliti e cavi non sono più solo tecnologie: sono gli occhi e i nervi dell’Europa"
''L'Italia ha una delle reti di cavi elettrici sottomarini più estese e articolate d'Europa''.
“L’intelligenza artificiale aumenta la rapidità, la sofisticazione e l’efficacia degli attacchi, rendendo la difesa sempre più complessa”.
"Stiamo entrando in uno scenario completamente nuovo: l’attacco cyber orchestrato attraverso l’intelligenza artificiale generativa".
"Le infrastrutture spaziali e sottomarine sono nuovi territori sovrani e dobbiamo difenderli con la stessa determinazione con cui difendiamo gli spazi terrestri". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, Alessio Butti, ha ric...
"Non serve solo pensare a quando scriveremo lo Space Act, ma anche a come lo scriveremo". Elisabetta Gardini Donazzan, Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (Itre) del Parlamento europeo sul nuovo regolamento europeo per la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità dell...
Tra gli autorevoli speaker figura Samantha Cristoforetti, Astronauta dell’Esa