Confindustria nautica, alla Design Week 2026 annuncia partnership con Trussardi

Design Week 2026, Stella (Confindustria Nautica): "Design Innovation Award occasione per rilancio Salone Nautico"
"Premio riconosce investimenti in innovazione e sostenibilità delle imprese e valorizza eccellenze progettuali"
"Premio riconosce investimenti in innovazione e sostenibilità delle imprese e valorizza eccellenze progettuali"
All’incontro organizzato durante la Design week: "Nautica da diporto, moda, design e lifestyle uniti nell’esperienza dell’abitare, sulla terra o in mare"
All’incontro organizzato nell’ambito della design week: "Primo passo di un lungo cammino"