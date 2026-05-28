A Roma la 112esima edizione del Congresso Sio

Medicina, Radici (Sio): "Otorinolaringoiatri a confronto per novità in pratica clinica"
Il presidente della Società scientifica e del congresso: "Aggiornamento approfondito e strutturato"
Il presidente della Società scientifica e del congresso: "Aggiornamento approfondito e strutturato"
Al congresso Sio: "Si riduce la necessità di interventi ripetuti"
"Il nostro Congresso è organizzato quest'anno in sessioni scientifiche che coprono l'intero ambito delle discipline dell'otorinolaringoiatria: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chirurgia oncologica, dall'otochirurgia alla terapia riabilitativa, fino alla chirurgia estetica e funzio...
"I farmaci biologici consentono, nei pazienti selezionati e con un elevato carico infiammatorio, di interrompere il circolo vizioso della poliposi nasale, legato alla persistenza dell'infiammazione di tipo 2. Queste terapie diventano quindi un'opzione fondamentale, perché permettono un controllo sign...