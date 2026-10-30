Eemostasi e trombosi, a Roma il congresso Siset: nuove terapie e ricerca al centro
Dal 28 al 31 ottobre oltre 1.000 soci e specialisti si confrontano sui progressi nella cura, tra farmaci innovativi, terapia genica e medicina personalizzata
XXIX Congresso nazionale della Siset
Dal 28 al 31 ottobre oltre 1.000 soci e specialisti si confrontano sui progressi nella cura, tra farmaci innovativi, terapia genica e medicina personalizzata
"Sperimentazioni in corso, partecipano anche molti centri italiani"
"La sfida del futuro è la terapia genica precoce risolutiva, sicura e applicabile fin dalle prime fasi di vita"