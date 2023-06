Presentato il rapporto di Sostenibilità di Conou

Il riciclo degli oli usati ha permesso all’Italia di risparmiare circa 130 milioni di euro in importazioni di greggio. È il dato che emerge dal rapporto di sostenibilità presentato da Consorzio Nazionale Oli Usati (CONOU), agenzia fondata nel 1982 e che si avvale di circa 70 imprese per lo smaltimento di oli minerali. Nel 2022 oltre il 98% degli oli usati è stato rigenerato con successo, portando a risparmi significativi e benefici per l'ambiente. Grazie a questa pratica, sono stati risparmiati ...