Università, a Paola Cortellesi dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e sanità pubblica

Cortellesi: "Onorata per dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche"
L'attrice e regista nel ricevere il riconoscimento dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, 'nell'empatia trovo il legame tra cinema e cura'
L'attrice e regista nel ricevere il riconoscimento dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, 'nell'empatia trovo il legame tra cinema e cura'
Il rettore dell'ateneo romano alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e sanità pubblica all'attrice e regista
La prorettrice alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e sanità pubblica all'attrice e regista Paola Cortellesi
"Il dottorato è stato conferito per l'impegno di Paola Cortellesi sui temi di solidarietà, rispetto reciproco, cura della persona e sul contributo alla sanità pubblica". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore università degli studi di Roma Tor Vergata, alla cerimonia di consegna del dottorato honoris c...