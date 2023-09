Salute, Gemelli con Danacol insieme per il "Mese del cuore"

Al via la campagna di sensibilizzazione “Stay Alive” promossa da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione attraverso un percorso di salute per scoprire i 7 rischi cardiovascolari. Alla conferenza stampa di lancio, presso l’Università Cattolica di Milano, era presente anche l’ambassador della campagna, l’artista Elio.