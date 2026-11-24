Informazione, Piotto (The Essential): "Non basta più la firma di una testata per garantire la fiducia del pubblico"
"I social rappresentano anche un'opportunità per raggiungere nuovi pubblici e favorire l'approfondimento"
"I social rappresentano anche un'opportunità per raggiungere nuovi pubblici e favorire l'approfondimento"
"L'Italia monitora il fenomeno e investe nel sostegno all'informazione professionale. Dall'Ue servono azioni concrete"
"Le campagne di manipolazione sfruttano le divisioni sociali per alimentare instabilità e disordini nei Paesi europei"
"Europa a più velocità, servono risposte coordinate e maggiore responsabilità delle piattaforme digitali"