Dentis (Coripet): "Il sistema del riciclo è al limite"

Sostenibilità, Dentis (Coripet): "Nel 2025 riciclate 10mila tonnellate di plastica"
Coripet, consorzio che unisce produttori e riciclatori di bottiglie in pet, “sta crescendo crescendo in modo importante”.
Coripet, consorzio che unisce produttori e riciclatori di bottiglie in pet, “sta crescendo crescendo in modo importante”.
“Il modello attuale di raccolta è giunto al limite”. Lo ha detto il presidente di Coripet, Corrado Dentis, intervistato dall’Adnkronos. “Le stesse raccolte selettive - che dovrebbero dare a Coripet volumi sempre più importanti - non sono comunque sufficienti oggi a garantire i mancanti 20 punti perce...
Per quanto riguarda il pet riciclato, “Coripet ha svolto un lavoro egregio nel 2025: il totale avviato a parte di riciclato nella produzione di bottiglie adatte al contatto con gli alimenti, ha portato il consorzio a raggiungere il 33%, fatto in larga parte grazie a un modello di tracciabilità di una...
“Il tema della raccolta ci vede purtroppo non in grado di soddisfare il requisito del 2025” del 77% di raccolta.