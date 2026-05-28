Farmaceutica, Zagaria (Doc Pharma): "Mercato equivalenti asse portante del Ssn"
'Dai farmaci fuori brevetto risparmi per 7 mld in 12 anni'
'Dai farmaci fuori brevetto risparmi per 7 mld in 12 anni'
'Produzione interna per resistere a incertezze geopolitiche'
Il Ceo Zagaria: "Opportunità per garantire accesso a farmaci di qualità, sicuri ed efficaci, liberando risorse per l'innovazione e nuovi bisogni di salute"
"Oggi il mercato di farmaci equivalenti in Italia è un po' l'asse portante della sostenibilità del Ssn (Sistema sanitario nazionale), soprattutto per quanto riguarda il retail e le patologie croniche. Il comparto offre sostenibilità e liberiamo risorse. Negli ultimi 12 anni abbiamo liberato risorse, ...