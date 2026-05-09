Sostenibilità, a Roma la V edizione di Eiis Summit

Sostenibilità, Pratesi (Eiis): "Nuove generazioni devono assumersi responsabilità"
Carlo Alberto Pratesi, presidente di Eiis - European institute of innovation for sustainability, in occasione dell’Eiis Summit in corso a Roma.
Carlo Alberto Pratesi, presidente di Eiis - European institute of innovation for sustainability, in occasione dell’Eiis Summit in corso a Roma.
“Stiamo supportando e aiutando il Cirad - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement e il professor Alain Rival, Senior Project Manager per il Sud Est Asiatico, nel progetto Trails in Malesia. Questo programma rappresenta un passaggio evolutivo rispetto alla p...
"Agroforestazione come alternativa al disboscamento e alla successiva riforestazione"