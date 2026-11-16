Tumori, Dorigo (AstraZeneca Italia): "Con End of Silence vogliamo dare nuova narrazione"
‘In Italia mortalità ridotta del 9% in dieci anni, -24% per il solo tumore al polmone’
Tumori, alla Stazione Termini AstraZeneca rinnova la campagna "End of silence"
‘In Italia mortalità ridotta del 9% in dieci anni, -24% per il solo tumore al polmone’
'Il messaggio deve essere scientificamente corretto e raggiungere tutta la popolazione per aumentare la consapevolezza sulla malattia e sulle possibilità di trattamento'