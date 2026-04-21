Al Senato conferenza 'Ai Italia. L'Ai tra innovazione e sovranità digitale'

Ia, Momola (Engineering): "Is-Ia architettura con profittabilità a 12-18 mesi"
Incontro organizzato in Senato, ‘consumi energetici ridotti dal 60% all'80% rispetto a quelli medi di un modello di grandi dimensioni’
Incontro organizzato in Senato, ‘consumi energetici ridotti dal 60% all'80% rispetto a quelli medi di un modello di grandi dimensioni’
La vicepresidente del senato e senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo all’evento di Engineering “AI Italia. L’AI tra innovazione e sovranità digitale”, in Sala Zuccari