Esmo, l'oncologia sceglie Milano per il congresso 2028

Milano sede di Esmo 2028, all'università Statale l'annuncio del congresso europeo di oncologia
'A 18 anni dall'ultima edizione ospitata nel capoluogo lombardo l'evento torna tra 2 anni, dal 20 al 24 ottobre, con oltre 40mila esperti'
'A 18 anni dall'ultima edizione ospitata nel capoluogo lombardo l'evento torna tra 2 anni, dal 20 al 24 ottobre, con oltre 40mila esperti'
‘Medicina area identitaria ateneo, importante mostrare stato di avanzamento ricerca oncologica mondiale’
‘Negli ultimi 3 anni presentati al congresso europeo di oncologia studi che hanno cambiato pratica clinica’