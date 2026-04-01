Euromed Pharma Services investe 40 milioni di euro per hub a Filago

Euromed Pharma Services investe 40 milioni per hub innovativo a Filago
In provincia di Bergamo polo logistico all'avanguardia
In provincia di Bergamo polo logistico all'avanguardia
Il ceo Pierluigi Petrone: "Hub a Filago strategico punto di partenza volto a implementare sempre più la nostra offerta di servizi"
L'Ad: "Personalizzazione e qualità per noi elementi irrinunciabili"
Il fondatore di Petrone Group: "L'armatore Lauro mi fu d'ispirazione, grazie a lui mi dedicai all'esportazione di farmaci"
"Il nuovo building di Filago attualmente ha una struttura di 27mila metri quadrati che verrà integrata entro la fine del 2026 da ulteriori 23mila metri quadrati. Attualmente la capacità di stoccaggio è di oltre 40mila posti pallet, ma con l'espansione prevista a fine anno ne raggiungeremo circa 80mil...
"In occasione dell'annuncio dell'investimento del nuovo hub di Filago, Carmine Petrone ha ripercorso l'evoluzione del gruppo, nato da un'intuizione imprenditoriale e cresciuto fino a diventare una realtà solida e innovativa nel settore healthcare. Un percorso rafforzato dal contributo delle nuove gen...