Farmaceutica, Cattani (Farmindustria): "Capacità di innovare è la sua forza"
'Oltre 4,5 mld in R&S, 74 mld di produzione e 70 di export, cresce occupazione - Sostenere il settore perché possa brillare per crescita e valore'
Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità
'Oltre 4,5 mld in R&S, 74 mld di produzione e 70 di export, cresce occupazione - Sostenere il settore perché possa brillare per crescita e valore'
‘Agenzia attivamente coinvolta a livello nazionale e internazionale su tutti gli aspetti regolatori’
'Tavolo Mimit con ministero Salute, industria e associazioni per sostenere settore chiave non solo per la salute. In contesto instabilità Italia più competitiva per esportazioni''