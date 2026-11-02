Miopia infantile, alla Camera esperti a confronto per 'fermare l'epidemia'
'In pochi decenni il problema visivo interesserà metà della popolazione mondiale - Conoscere, prevenire e curare per il futuro della vista dei nostri bambini'
'In pochi decenni il problema visivo interesserà metà della popolazione mondiale - Conoscere, prevenire e curare per il futuro della vista dei nostri bambini'
Secondo le stime più recenti, il 50% della popolazione mondiale potrebbe essere miope entro il 2050, con alcune previsioni che ne anticipano la soglia critica addirittura al 2040. Oltre 100 medici oculisti e specialisti del settore si sono riuniti a Roma al corso formativo accreditato Ecm (Educazione...