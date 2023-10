Torna a Roma il Festival dell'Etica Pubblica. Giunto alla sua seconda edizione, l’evento organizzato da Ethos - l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School - in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, rinnova l’invito a studenti, ricercatori, istituzioni, manager pubblici e privati per riproporre il dibattito sul rapporto tra etica e impresa. Il Festival ha avuto inizio giovedì 6 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove oltre cinquanta ospiti si...