A Bergamo il 'Festival dell’Impresa 2026'

Imprese, Zovico (ItalyPost): "Festival occasione di confronto tra 200 imprenditori"
"Tre grandi sfide: dal passaggio generazionale alla capacità di crescita, passando per l’Europa"
"Tre grandi sfide: dal passaggio generazionale alla capacità di crescita, passando per l’Europa"
"Tra guerre, dazi e complicazioni Italia resta possibile produttore di beni industriali e di qualità"
"A questa edizione sono presenti quasi 400 relatori in 98 incontri. Tre giorni di festival, dieci sedi, nomi autorevolissimi, sia del mondo industriale sia di osservatori e giornalisti del mondo dell'economia e delle imprese". Così Filiberto Zovico, Direttore e Fondatore ItalyPost, alla giornata inau...
"Le possibilità di crescita, per le imprese, sono soprattutto legate all'innovazione e alla ricerca. C'è un grande bisogno di ripensare a come saranno le nostre fabbriche nei prossimi anni. Ci sono competenze di intelligenza artificiale, che andranno a implementare le competenze dei nostri collaborat...