17 maggio 2023. Prima giornata ricca di incontri e tavole rotonde per la seconda edizione del Festival Nazionale delle Università, in corso all'Università degli Studi LINK di Roma. Marcella Gargano (Direttrice generale dell’istituzione della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca) è intervenuta in apertura dei lavori, portando i saluti dell’On. Anna Maria Bernini (Ministro Università e Ricerca).