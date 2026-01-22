Ferrovie, Malpensa – Gallarate: inaugurata la nuova tratta
L’opera è stata promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm
L'opera, inaugurata oggi, potenzia la rete di collegamenti e accessibilità all’aeroporto
Così l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, commenta l’inaugurazione dell’opera che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione
Il presidente del Gruppo all'inaugurazione della tratta: "Grande esempio di lavoro sinergico"
Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’inaugurazione dell’opera - coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo - che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.
L'ad all’inaugurazione della tratta: "Sogniamo uno snodo intermodale per il Paese"
“Per il mio territorio è una giornata davvero da ricordare, densa di significati. Il nuovo collegamento ferroviario porta benefici tangibili alla provincia di Varese e in particolare alla mia Gallarate, ora connessa all’aeroporto attraverso un viaggio agevole di pochi minuti, che invoglierà molti a l...
"Oggi prendiamo in consegna il risultato di questi anni di lavori: domani alle 5.24 il nostro personale avvierà da Gallarate il viaggio del primo treno diretto ai due Terminal di Malpensa". Così Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, all'inaugurazione dell’opera che collega il Terminal ...
E' stato inaugurato oggi il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la stazione di Gallarate, lungo la linea del Sempione: un’infrastruttura attesa da decenni che consente di potenziare in modo concreto l’accessibilità al principale scalo internazionale lo...
La nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione, è operativa dal 23 gennaio e chiude l'anello ferroviario intorno all'aeroporto. Promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm, l'opera, che ha ric...
"La Sea celebra questa importante opera, non solo perché crea un collegamento diretto e veloce su ferro con Gallarate - città rilevante nell'area di Malpensa - ma anche perché pone le condizioni per completare il potenziamento ferroviario tra l'aeroporto e la zona nord del Paese e la Svizzera. È una ...
"Abbiamo inserito dieci nuovi treni per il collegamento ferroviario con Malpensa, i Caravaggio, destinati al servizio aeroportuale. Un servizio che distingue la prima classe - il Malpensa Express - e la seconda destinata al Tpl (Trasporto pubblico locale). Siamo contenti dei risultati raggiunti e del...
"Per il collegamento Malpensa - Gallarate, pari a quasi 5 chilometri di tratta, sono stati investiti circa 264 milioni di euro. Gran parte dell'intervento è stato fatto in gallerie artificiali e naturali, nel pieno rispetto del contesto ambientale. È un'opera motivo di grande orgoglio italiano e lomb...
"L'opera porterà a un miglioramento della circolazione per quanto riguarda il Terminal 2 e l'aeroporto di Malpensa in generale. La congiunzione con la linea del Sempione garantirà un miglior collegamento con la parte nord e con tutta l'area del nord-ovest. È stato un investimento molto importante e u...
"Inauguriamo oggi un'importante infrastruttura, il collegamento Malpensa-Gallarate, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento". Sono le parole del presidente del Gruppo Fnm, Andrea Gibelli, all'inaugurazione dell'opera - coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo ...