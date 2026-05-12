Un secolo di sapere infermieristico, a Roma evento Fnopi

Ordini infermieri: "Rendere professione più attrattiva"
Mangiacavalli (Fnopi), 'in 40mila hanno lasciato Italia anche per motivi economici, occorre valorizzare nostri professionisti per fermare fuga all’estero e incentivare i giovani'
Mangiacavalli (Fnopi), 'in 40mila hanno lasciato Italia anche per motivi economici, occorre valorizzare nostri professionisti per fermare fuga all’estero e incentivare i giovani'
Mangiacavalli, 'celebrazioni italiane della Giornata internazionale dell’Infermiere coincidono con riforma accademica di portata epocale per i nostri 462mila profesisonisti'
'Con le nuove lauree magistrali specialistiche abbiamo dato all'infermieristica più competenze, più autonomia e più capacità di incidere davvero nei percorsi di cura'
Cassa Galeno conferma il suo storico legame di vicinanza e supporto alla categoria infermieristica