Fresenius Kabi, a Isola della Scala produzione terapie infusionali aumentata

Farmaceutica, Fresenius Kabi aumenta produzione terapie infusionali a Isola della Scala
Investimento di oltre 28 mln per ampliare il sito veronese che già oggi copre il 40% del fabbisogno ospedaliero
Investimento di oltre 28 mln per ampliare il sito veronese che già oggi copre il 40% del fabbisogno ospedaliero
All'inaugurazione nello stabilimento a Isola della Scala, 'soluzioni migliori per rispondere alle esigenze sanitarie degli ospedali e dei cittadini'
'L'Europa dovrebbe allocare più fondi e avere regole più chiare'
'Con la tecnologia non aumenta solo la capacità produttiva ma la performance dell'intero stabilimento'