circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
A Milano II edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura'

A Milano II edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura'

Cannella:
video
cronaca

Cannella: "Attenzione Mic rivolta a giovani talenti e periferie"

"La cultura ha anche una funzione di sviluppo economico e sociale", e in questo senso "ci sono molte iniziative in campo, come il Piano Olivetti, che punta a dare una prospettiva diversa alle periferie, così come ai giovani. I nostri giovani talenti, infatti, hanno la fortuna di vivere in un contesto...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza