A Milano II edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura'

Cultura, Cannella: "Confronto e domande per dare futuro al nostro passato"
Sottosegretario: "Risposte mediate contro velocità della società. Attenzione rivolta a giovani talenti e periferie"
Sottosegretario: "Risposte mediate contro velocità della società. Attenzione rivolta a giovani talenti e periferie"
Assessore: "Istituzione deve avvicinare il più possibile al mondo della cultura"
Artista spiega: "Creare ‘Atto futuro’ è stata l’avventura più bella della mia vita"
"La cultura ha anche una funzione di sviluppo economico e sociale", e in questo senso "ci sono molte iniziative in campo, come il Piano Olivetti, che punta a dare una prospettiva diversa alle periferie, così come ai giovani. I nostri giovani talenti, infatti, hanno la fortuna di vivere in un contesto...