"Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore è impegnata fin dalla sua nascita, nel 2017, a sviluppare l’ecosistema dell’impact investing anche nel nostro Paese. In questi anni abbiamo investito in oltre 50 iniziative e accompagnato oltre 150 start-up in percorsi di accelerazione e incubazione”. Lo afferma Cristian Chizzoli, presidente della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (FSVGDA), in occasione della conferenza stampa di lancio di GDA Impact, il programma di investimenti a impatt...