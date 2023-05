L'Università degli Studi Link presenta l’11° Rapporto dell’Osservatorio "Generazione Proteo"

"È stato presentato all'Università degli Studi Link l'11° Rapporto di ricerca dell’Osservatorio permanente sui giovani, 4.000 gli studenti italiani intervistati tra i 16 e i 19 anni rappresentativi dell’intero territorio nazionale. Le statistiche rilevate decisamente sorprendenti: più della metà di loro credono che il lavoro vada creato e non cercato, meno di un quinto sogna una carriera in politica e più della metà non mostra interesse per quest’ultima. In lotta con vecchie certezze del passat...