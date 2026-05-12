circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
Giuliano Tartufi, il tartufo italiano si rinnova fra tradizione e sfide

Giuliano Tartufi, il tartufo italiano si rinnova fra tradizione e sfide

Giuliano Tartufi, ecco rebranding:
economia

Giuliano Tartufi, ecco rebranding: "Innovare senza tradire identità"

Un nuovo volto per rafforzare il posizionamento internazionale senza perdere autenticità e radici territoriali. Giuliano Tartufi presenta a Tuttofood 2026 il nuovo progetto di rebranding sviluppato in collaborazione con Robilant. “È un progetto maturato negli anni. All’inizio ero molto legato alla ve...

Carlo Cracco:
video
cronaca

Carlo Cracco: "La cultura del tartufo crea valore per il territorio"

Per Carlo Cracco la valorizzazione del tartufo parte prima di tutto dalla conoscenza del territorio e delle persone che lavorano nella filiera. "Bisogna far conoscere tutti gli aspetti del tartufo e creare opportunità per il territorio", spiega lo chef, intervenendo sul tema dell'eccellenza gastronom...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza