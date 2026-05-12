Giuliano Tartufi, il tartufo italiano si rinnova fra tradizione e sfide

Giuliano Tartufi, tartufo italiano tra tradizione e nuove sfide
Giuliano Martinelli racconta quarantacinque anni di passione nei boschi umbri: “Il tartufo non è solo un prodotto, è identità del territorio”
Giuliano Martinelli racconta quarantacinque anni di passione nei boschi umbri: “Il tartufo non è solo un prodotto, è identità del territorio”
Un nuovo volto per rafforzare il posizionamento internazionale senza perdere autenticità e radici territoriali. Giuliano Tartufi presenta a Tuttofood 2026 il nuovo progetto di rebranding sviluppato in collaborazione con Robilant. “È un progetto maturato negli anni. All’inizio ero molto legato alla ve...
“La soddisfazione più grande non è che il tartufo sia arrivato ovunque"
Fondamentale poter contare su una filiera affidabile e su fornitori capaci di garantire qualità costante, sostenibilità e continuità nel tempo
"Il tartufo è il tartufo e non va mai snaturato". Giuliano Martinelli rivendica così la necessità di preservare identità e autenticità di uno dei simboli più riconosciuti della gastronomia italiana. Per l'imprenditore umbro, il valore del prodotto non si limita al gusto ma comprende anche la cultura ...
Per Carlo Cracco la valorizzazione del tartufo parte prima di tutto dalla conoscenza del territorio e delle persone che lavorano nella filiera. "Bisogna far conoscere tutti gli aspetti del tartufo e creare opportunità per il territorio", spiega lo chef, intervenendo sul tema dell'eccellenza gastronom...