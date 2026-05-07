circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
Milano, Gruppo Cap presenta risultati economici e Bilancio di Sostenibilità del Gruppo

Milano, Gruppo Cap presenta risultati economici e Bilancio di Sostenibilità del Gruppo

Acqua: Falcone (Gruppo Cap), '+19% di investimenti rispetto al 2024'
video
economia

Acqua: Falcone (Gruppo Cap), '+19% di investimenti rispetto al 2024'

"Quest'anno abbiamo investito 164 milioni di euro, il 19% in più rispetto all'anno precedente. Se pensiamo che quando siamo partiti eravamo a 39 milioni, si capisce lo sforzo enorme di questa azienda che, a metà concessione, ha di fatto realizzato oltre un miliardo di euro di infrastruttura. Questo p...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza