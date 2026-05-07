Milano, Gruppo Cap presenta risultati economici e Bilancio di Sostenibilità del Gruppo

Gruppo Cap, in 2025 utile 36,4 mln e ricavi a oltre 500,5 mln (+8%)
Investimenti da 164 milioni di euro per la resilienza del territorio
Investimenti da 164 milioni di euro per la resilienza del territorio
"I dati economico-finanziari del 2025 raccontano di un'azienda molto solida, in salute e capace di creare valore sul territorio: i ricavi superano i 500 milioni di euro, l'Ebitda è sopra i 140 milioni, con investimenti che hanno segnato la cifra record di 160 milioni di euro. Abbiamo inoltre allargat...
"Quest'anno abbiamo investito 164 milioni di euro, il 19% in più rispetto all'anno precedente. Se pensiamo che quando siamo partiti eravamo a 39 milioni, si capisce lo sforzo enorme di questa azienda che, a metà concessione, ha di fatto realizzato oltre un miliardo di euro di infrastruttura. Questo p...