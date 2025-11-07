Sanità, progetto Alma-Care vince l'Hackathon Synlab

Hackathon Synlab, vince Alma-Care soluzione digitale per invecchiare bene
Attraverso l’intelligenza artificiale migliora la relazione medico-paziente per promuovere longevità in salute
È il progetto 'Alma-Care', del gruppo di studenti guidato da Elena Viviani, studentessa di Cognitive neuroscience all'università degli studi di Pavia, ad aggiudicarsi il primo posto alla quarta edizione degli i-Days, l'hackathon di Synlab che ha coinvolto oltre 50 universitari da tutta Italia. Intito...
"Il lavoro fatto con gli studenti in questi anni degli i-Days Synlab è stato veramente arricchente. I giovani portano energia, entusiasmo e una visione differente da corporate e da quella di chi ha qualche anno in più. Questo percorso ci ha permesso di sviluppare idee, esperienze, competenze e relazi...
"Il nostro progetto si chiama 'Alma-Care' e consiste in una piattaforma in grado di migliorare l'esperienza di comunicazione tra medico e paziente durante e dopo la visita. La compilazione di un questionario, con scale che misurano i dubbi e le paure del paziente, permette al medico di avere dei dati...